Обнародование МИД РФ дипломатических писем из Франции и Германии по поводу нормандского формата очевидно имеет целью «добить» нормандский формат, но Украина будет работать над тем, чтобы сохранить его, а такие действия России только подрывают доверие к ней.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Европейская правда.

Он отметил, что хотел бы пошутить на этот счет, но «ничего хорошего в этом нет».

«Россия своими действиями просто добивает нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить нормандский формат чужими руками. Мы будем работать над привлечением РФ к переговорному процессу, дипломатическими усилиями по урегулированию этого конфликта», - сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что публикация конфиденциальной переписки дополнительно усложнит эту работу, но она продолжится, потому что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности.

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИД РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в нормандском формате якобы регулярно искажается.