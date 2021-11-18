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В Николаеве в результате стрельбы на ул. Сенной один мужчина погиб, еще один ранен, сообщила пресс-служба полиции.

О выстрелах во дворе дома в полицию сообщили местные жители 17 ноября около 20:15.

На месте происшествия у одного из подъездов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранение получил еще один гражданин, пока ему оказывается медицинская помощь.

Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК «Умышленное убийство».

В городе введена в действие специальная полицейская операция.

Позже в одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. Оно будет изъято и направлено на экспертизу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия.

Местный сайт «Новости N» пишет, что погибший – 51-летний Игорь Плиндык, он житель Николаева и имеет отношение к строительному бизнесу. По данным журналистов, в мужчину выстрелили из охотничьего ружья, когда тот вместе с девушкой заехал во двор дома по улице Сенной. Он попытался скрыться, однако убийца догнал его и добил у подъезда.  
ForUm

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