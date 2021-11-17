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Русская Православная Церковь приветствует предметное решение Комитета по правам человека и выражает надежду, что с ним ознакомятся в Константинопольском патриархате.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал РИА Новости, комментируя решение ООН о признании фактов нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви.

«Русская церковь приветствует тот факт, что в комитете ООН по правам человека вынесли настолько предметное решение по ситуации с гонениями на верующих канонической Украинской православной церкви. Надеюсь, что на этот вердикт также обратят внимание в Константинополе. Ведь оттуда до сих пор уверяют, что раскольникам из ПЦУ добровольно передают храмы, а верующие канонической церкви выдумывают истории про избиения и нападения», - отметил архиерей.

Как сообщалось ранее, 11 ноября Комитет по правам человека ООН опубликовал свое решение относительно исполнения международных обязательств со стороны Украины, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви.

ООН рекомендует государству Украина гарантировать эффективное осуществление свободы религии и убеждений, в том числе путем обеспечения защиты мест отправления культа от насилия, запугивания и актов вандализма, а также обеспечить тщательное и оперативное расследование всех случаев насилия и наказание за них.

 

 

 

 

 
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