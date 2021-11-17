также в разделеПолитика
Нардеп Александра Устинова жестко высказалась по Ринату Ахметову и Андрею Ермаку на Западе и в Украине 48
Корниенко рассказал о нереализованной мечте Зеленского 54
Джонсон: Придется выбирать между российским газом и поддержкой Украины 37
Рада приняла закон о критической инфраструктуре 14
Лазарев: Зеленский и его команда несут электоральные потери, в том числе и из-за преследования Медведчука 16
Комитет Рады и «Слуги» надеются, что Ткаченко передумает уходить в отставку 26
Рада приняла закон «О медиации» 10
Мэр Бердянска подал в отставку 10
Разумков: Партия обязательно будет 24
Весь политикум Украины объединился против Зеленского 85
«Тысячу Зеленского» дадут на определенные услуги и не деньгами 50
Вадим Рабинович: «Зеленая» власть испытывает по отношению к Медведчуку комплекс неполноценности 45
Рейтинг Зеленского снова упал, разница с Порошенко - 10% 33
Киев направил РФ ноту протеста из-за указа Путина по ОРДЛО 22
ЕСПЧ отложил слушание дела «Украина и Нидерланды против РФ» 16
Боррель о ситуации в Беларуси: Мигранты должны вернуться домой 28
Аваков: Зеленский попал в ловушку, из которой очень тяжело выйти 85
Франция и Германия обещают РФ тяжелые последствия в случае вторжения в Украину 32

Верховная Рада приняла закон № 3959-1 «О внесении изменений в административное и уголовное законодательство о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины».

Как сообщается на сайте парламента, закон определяет законодательную основу создания и реализации отдельных задач независимого государственного правоохранительного органа, который в том числе должен выполнять функции аналитической оценки, предотвращения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности.

Законом установлены следующие концептуальные положения:

В Кодексе об административных нарушениях:

определяется ответственность работников Бюро экономической безопасности Украины, имеющих специальные звания, за административные правонарушения по дисциплинарным уставам;

предусматривается административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности БЭБ.

В Уголовном кодексе вводится ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость как отдельный вид уголовного правонарушения, расследование которого отнесено к компетенции БЭБ. Определение отдельного состава преступления в отношении мошенничества с налогом на добавленную стоимость позволит эффективно расследовать факты хищения или завладения бюджетными средствами в виде налога на добавленную стоимость, а также позволит избегать противоречия между правоохранительными органами при определении составов преступлений по статье 191 Уголовного Кодекса Украины. Также внесены изменения в ряд других составов преступлений в связи с созданием Бюро экономической безопасности Украины, обеспечения его независимости и особого порядка расследования уголовных правонарушений, совершенных в отношении его работников.

В Уголовном процессуальном кодексе:

определена основная и дополнительная подследственность БЭБ;

внесены необходимые изменения по исключению такого субъекта уголовного производства как «орган, осуществляющий контроль за соблюдением налогового законодательства» и введение нового субъекта – Бюро экономической безопасности Украины.

закреплены полномочия для осуществления оперативными подразделениями Бюро экономической безопасности Украины негласных следственных (розыскных) действий, а также внесены другие изменения для надлежащего досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности Бюро.

Заключительными и переходными положениями предусмотрено, что закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования, но не ранее дня объявления Кабинетом Министров Украины о начале деятельности БЭБ.

Досудебное расследование уголовных правонарушений, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований до вступления в силу настоящего Закона и находящихся в производстве Национального антикоррупционного бюро Украины по состоянию на день вступления в силу настоящего Закона, продолжают осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января.

12 мая Кабинет министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. 

20 августа Кабмин назначил на должность директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги