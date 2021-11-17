Верховная Рада приняла закон № 3959-1 «О внесении изменений в административное и уголовное законодательство о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины».

Как сообщается на сайте парламента, закон определяет законодательную основу создания и реализации отдельных задач независимого государственного правоохранительного органа, который в том числе должен выполнять функции аналитической оценки, предотвращения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности.

Законом установлены следующие концептуальные положения:

В Кодексе об административных нарушениях:

определяется ответственность работников Бюро экономической безопасности Украины, имеющих специальные звания, за административные правонарушения по дисциплинарным уставам;

предусматривается административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности БЭБ.

В Уголовном кодексе вводится ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость как отдельный вид уголовного правонарушения, расследование которого отнесено к компетенции БЭБ. Определение отдельного состава преступления в отношении мошенничества с налогом на добавленную стоимость позволит эффективно расследовать факты хищения или завладения бюджетными средствами в виде налога на добавленную стоимость, а также позволит избегать противоречия между правоохранительными органами при определении составов преступлений по статье 191 Уголовного Кодекса Украины. Также внесены изменения в ряд других составов преступлений в связи с созданием Бюро экономической безопасности Украины, обеспечения его независимости и особого порядка расследования уголовных правонарушений, совершенных в отношении его работников.

В Уголовном процессуальном кодексе:

определена основная и дополнительная подследственность БЭБ;

внесены необходимые изменения по исключению такого субъекта уголовного производства как «орган, осуществляющий контроль за соблюдением налогового законодательства» и введение нового субъекта – Бюро экономической безопасности Украины.

закреплены полномочия для осуществления оперативными подразделениями Бюро экономической безопасности Украины негласных следственных (розыскных) действий, а также внесены другие изменения для надлежащего досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности Бюро.

Заключительными и переходными положениями предусмотрено, что закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования, но не ранее дня объявления Кабинетом Министров Украины о начале деятельности БЭБ.

Досудебное расследование уголовных правонарушений, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований до вступления в силу настоящего Закона и находящихся в производстве Национального антикоррупционного бюро Украины по состоянию на день вступления в силу настоящего Закона, продолжают осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января.

12 мая Кабинет министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

20 августа Кабмин назначил на должность директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу.