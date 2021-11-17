Эксперты Комитета избирателей провели фактчекинг заявлений первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко во время выступления 15 ноября на съезде политической партии «Слуга народа».

По оценке КИУ, в выступлении Корниенко об итогах работы партии на протяжении двух лет был использован ряд существенных преувеличений.

В частности, по мнению КИУ, являются преувеличениями заявления относительно выполнения 42% предвыборной программы «Слуги народа», крепкой партийной дисциплины партии и конца олигархической политики в Украине.

Ниже представлен анализ заявлений Корниенко:

1. «Если посмотреть на программу, с которой партия шла на выборы, можно увидеть: на сегодня, на середину нашей каденции в Верховной Раде, мы выполнили 42% данных нами обещаний»

Преувеличение. Эксперты Комитета избирателей систематически отслеживают выполнение предвыборных программ парламентских партий. По данным КИУ программа «Слуги гарода» выполнена не более чем на 25%. При этом значительная часть ключевых обещаний партии так и не была реализована или имели место попытки выполнить их прямо противоположным способом, чем было заявлено во время выборов.

2. «Благодаря усилиям команды «Слуги народа» народных депутатов лишили неприкосновенности и вернули наказание за незаконное обогащение».

Правда. В сентябре 2019 года Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Правда, эксперты указывают на проблемы с практической реализацией указанных норм. Так, уже известны случаи, когда генеральный прокурор затягивал или вообще не подписывал подозрения для депутатов провластной партии. Что касается закона о возвращении ответственности за незаконное обогащение, то он был принят в октябре 2019 года.

3. «У селян появилось право распоряжаться своей землей, парламент защитил леса от незаконной вырубки, положил конец олигархической политике и принял ряд важнейших для страны законопроектов».

Преувеличение. Соответствующие законы были приняты Верховной Радой, однако высокая оценка их результатов со стороны экс-главы партии преувеличена. По оценке экспертов, по крайней мере, часть депутатов монобольшинства находятся под значительным влиянием олигархов, что проявляется при принятии конкретных решений ВР. Также, по данным КИУ, с сентября 2021 года «Слуга народа» стала более зависимой от поддержки депутатских групп «Доверие» и «За будущее», что также подвергает сомнению тезис о конце олигархической политики.

4. Корниенко отметил, что за этот период (2 года, - ред.) команда «Слуги народа» с честью прошла испытания местными выборами, заняв первое место по количеству мандатов среди украинских партий.

Правда. По результатам местных выборов-2020 «Слуга народа» получила 15% депутатских мандатов, что является самым высоким показателем среди политических партий.

5. «Вместе мы сделали партию настоящей политической силой с четкой структурой, крепкой партийной дисциплиной, с чувством единой команды на всех уровнях – от общества до высших органов государственной власти»

Преувеличение. «Слуга народа» лидирует по количеству публичных скандалов, связанных с действиями представителей партии. По оценке Комитета избирателей в Верховной Раде за два года работы фигурантом громкого скандала стал каждый пять народный депутат монобольшинства (более 53 народных депутатов), не отвечающий принципам крепкой партийной дисциплины.