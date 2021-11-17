Эксперты Комитета избирателей провели фактчекинг заявлений первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко во время выступления 15 ноября на съезде политической партии «Слуга народа».
По оценке КИУ, в выступлении Корниенко об итогах работы партии на протяжении двух лет был использован ряд существенных преувеличений.
В частности, по мнению КИУ, являются преувеличениями заявления относительно выполнения 42% предвыборной программы «Слуги народа», крепкой партийной дисциплины партии и конца олигархической политики в Украине.
Ниже представлен анализ заявлений Корниенко:
1. «Если посмотреть на программу, с которой партия шла на выборы, можно увидеть: на сегодня, на середину нашей каденции в Верховной Раде, мы выполнили 42% данных нами обещаний»
Преувеличение. Эксперты Комитета избирателей систематически отслеживают выполнение предвыборных программ парламентских партий. По данным КИУ программа «Слуги гарода» выполнена не более чем на 25%. При этом значительная часть ключевых обещаний партии так и не была реализована или имели место попытки выполнить их прямо противоположным способом, чем было заявлено во время выборов.
2. «Благодаря усилиям команды «Слуги народа» народных депутатов лишили неприкосновенности и вернули наказание за незаконное обогащение».
Правда. В сентябре 2019 года Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Правда, эксперты указывают на проблемы с практической реализацией указанных норм. Так, уже известны случаи, когда генеральный прокурор затягивал или вообще не подписывал подозрения для депутатов провластной партии. Что касается закона о возвращении ответственности за незаконное обогащение, то он был принят в октябре 2019 года.
3. «У селян появилось право распоряжаться своей землей, парламент защитил леса от незаконной вырубки, положил конец олигархической политике и принял ряд важнейших для страны законопроектов».
Преувеличение. Соответствующие законы были приняты Верховной Радой, однако высокая оценка их результатов со стороны экс-главы партии преувеличена. По оценке экспертов, по крайней мере, часть депутатов монобольшинства находятся под значительным влиянием олигархов, что проявляется при принятии конкретных решений ВР. Также, по данным КИУ, с сентября 2021 года «Слуга народа» стала более зависимой от поддержки депутатских групп «Доверие» и «За будущее», что также подвергает сомнению тезис о конце олигархической политики.
4. Корниенко отметил, что за этот период (2 года, - ред.) команда «Слуги народа» с честью прошла испытания местными выборами, заняв первое место по количеству мандатов среди украинских партий.
Правда. По результатам местных выборов-2020 «Слуга народа» получила 15% депутатских мандатов, что является самым высоким показателем среди политических партий.
5. «Вместе мы сделали партию настоящей политической силой с четкой структурой, крепкой партийной дисциплиной, с чувством единой команды на всех уровнях – от общества до высших органов государственной власти»
Преувеличение. «Слуга народа» лидирует по количеству публичных скандалов, связанных с действиями представителей партии. По оценке Комитета избирателей в Верховной Раде за два года работы фигурантом громкого скандала стал каждый пять народный депутат монобольшинства (более 53 народных депутатов), не отвечающий принципам крепкой партийной дисциплины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время