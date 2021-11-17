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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1609 больных коронавирусом. 62 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 153 больных коронавирусом и 226 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 980 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 241 557 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 323, в Днепровском - 228 и в Деснянском районе - 172 случая», - сообщил Кличко.

За сутки 16 ноября в Киеве обнаружили за минувшие сутки 1481 больного коронавирусом. 38 человек скончались.
ForUm

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