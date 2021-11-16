Арсен Аваков, 7,5 лет занимавший пост министра внутренних дел, заявил, что президент Владимир Зеленский становится авторитарным, «попал в ловушку, из которой очень тяжело выйти».

Такое мнение он высказал в интервью Украинской правде.

« Это ловушка, в которую он попал и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы, и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: «я могу все». И вот это «я могу все» стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме «я могу все» проходящий мимо умник скажет: «так нельзя, и так нельзя, и так нельзя», - сказал экс-министр.

«Знаете, я вспоминаю времена, когда я был губернатором при первых днях Ющенко. Он собирал нас на СНБО в этот круглый зал и говорил: «Что там с реформой здравоохранения?».

Ему министр здравоохранения говорил: «Мені потрібно місяць, щоб зробити і доповісти». «У мене немає часу, – отвечал Ющенко, – Я даю вам тиждень. Через тиждень будете доповідати».

Вот во многом Зеленскому этого тоже хотелось. Он из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений. А качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать», - пояснил Аваков.

«Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы», - добавил он.

По словам бывшего министра, у Зеленского «начали возникать абсурдные решения, кадровые ошибки».

Именно таким образом «постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера», считает он.

Относительно нынешнего механизма работы СНБО Аваков сказал, что «это, по сути, зеркало, как Зеленский представляет себе идеальную власть».

Напомним, ранее Аваков заявил, что информацию о компаниях и людях, в отношении которых вводили санкции, члены СНБО получали за 5 минут до заседания без соответствующей доказательной базы.

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.