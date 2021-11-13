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Онлайн-трансляции богослужений не станут полноценной заменой личному присутствию человека в храме.

Фото: mitropolia.spb.ru

Об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью RTVI, отвечая на вопрос о вариантах взаимодействия Церкви с прихожанами в условиях пандемии.

Он отметил, что следует разделить богослужебную историю и внебогослужебную.

«Что касается небогослужебной части, то в РПЦ постоянно рассматривают новые подходы. Например, во время пандемии священники освоили ZOOM, где проводили и проводят встречи с прихожанами. Но если говорить о богослужении, то здесь никакая трансляция не может быть полноценной заменой присутствию человека в храме, потому что там совершается таинство», - подчеркнул он.

«Нельзя виртуально причаститься, это главное таинство Православной Церкви, ты не можешь причаститься, сидя дома, ты должен быть в храме», – пояснил Владимир Легойда, уточнив, что это не исключает возможности причащаться дома – священники приходят домой к больным.

Так же контакт необходим и для полноценной исповеди, потому что «исповедь – это уже часть богослужебной жизни. Исповедь – это таинство, одно из семи главных таинств. Исповедь предполагает контакт».
ForUm

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