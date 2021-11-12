Для Украины нет новости в статье Bloomberg о риске нового вторжения войск России. США постоянно предупреждают руководство страны, заявил в комментарии LIGA.net секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он напомнил, что Украина восемь лет находится в состоянии войны с Россией – и «намерения РФ по дестабилизации ситуации» никогда не были новостью.

«Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете – это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведсообщества общаются. Никакой новости для нас тут нет», – сказал он.

Данилов также заверил, что концентрации войск России именно на границе сейчас нет. По его словам, концентрация, если и происходит, то в других местах.

На уточняющий вопрос, о каких именно других местах идет речь, Данилов не ответил, сославшись на занятость.

В Кремле также комментировали статью Bloomberg, заверив, что не планируют вторжения в Украину.