В Кремле назвали предположения о том, что Россия имеет в планах вторжение на Украину, пустым и безосновательным нагнетанием обстановки.

«Подобные заголовки – не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя публикации в СМИ о том, что США предупредили коллег в ЕС о возможных российских планах вторжения на Украину.

Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что обстановка нагнетается все больше, он сказал: «Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море, вы видите активную разведдеятельность с воздуха самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Он заметил: «Это же не наши друзья, это же не белорусские самолеты летают - наших союзников. Это летают самолеты тех, кто декларирует своей основной целью сдерживание и противодействие Российской Федерации, те, кто называет Российскую Федерацию врагом».

По словам Пескова, Россия должна себя застраховать и как-то хеджировать риски. «Что мы и делаем», - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия, возможно, стремится «продвинуться дальше» в Украину.