В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1802 больных коронавирусом. 43 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1802 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 43 человека скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6771 летальный исход от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 276 572», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 185 больных коронавирусом и 284 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 791 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 238 379 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 386, в Деснянском - 329 и в Днепровском районе - 226 случаев», - отметил Кличко.

За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.