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Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 21,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 4-9 ноября 2021.

14,5% поддержали бы Петра Порошенко, 11,0% – Юрия Бойко, 10,8% – Юлию Тимошенко, 8,8% – Дмитрия Разумкова, 6,4% – Евгения Мураева, 6,2% – Игоря Смешко, 5,7% – Владимира Гройсмана, 4,0% – Олега Ляшко, 2,6% – Андрея Садового, 2,4% – Олега Тягнибока, 1,7% – Виталия Кличко.

33% опрошенных удовлетворены деятельностью президента Зеленского, 65% – не удовлетворены. Деятельностью Офиса Президента удовлетворены 22%, не удовлетворены – 72%. Работой премьер-министра Шмыгаля удовлетворены 18%, не удовлетворены – 68%, не смогли оценить – 14%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (80%) и Верховной рады (83%).

Напомним, по данным опроса центра Социс, если бы в Украине в ближайшее воскресенье проходили президентские выборы, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 18,6 % голосов, пятый президент Петр Порошенко – 12,6%.

Согласно сентябрьскому опросу «Рейтинга» Зеленский имел 31% поддержки. Тогда этот показатель по сравнению с началом августа вырос с 27% до 31%.
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