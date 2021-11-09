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Если бы в Украине в ближайшее воскресенье проходили президентские выборы, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 18,6 % голосов, пятый президент Петр Порошенко – 12,6%, свидетельствуют данные опроса центра Социс.

На третьем месте в рейтинге лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко с 8,2%, на четвертом – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с поддержкой 7,8% опрошенных. Остальные предложенные респондентам кандидаты получили менее 5% поддержи. При этом вариант «ни за кого из кандидатов» выбрали 14,1% опрошенных.

Если бы второй тур президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко проходил в ближайшее время, Зеленский получил 53,9% голосов тех, кто уже определился с выбором (29,9% от общего количества респондентов). Поддержка Порошенко составила 46,1% среди определившихся с выбором (25,6% от общего количества респондентов).

Зеленский также возглавляет президентский антирейтинг.  29,3% опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.  28,8% никогда не поддержали бы Порошенко и 25,3% - Юрия Бойко.
ForUm

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