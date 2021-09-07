также в разделеПолитика
Кулеба о вероятности встречи Путина и Зеленского: Они уже торгуются 4
Украинцы назвали лидера президентского антирейтинга 16
Разумков созывает внеочередное заседание Рады для обращения к США 18
Трухин заявил, что не причастен к удалению новостей о ДТП 12
70-летняя мать нардепа от «Слуги народа» купила недвижимости на 14,5 млн 25
Адвокат Анатолия Шария Елена Льошенко плотно сотрудничает с Офисом президента 22
Началась шестая сессия Рады IX-го созыва 18
Зеленский: Украинской военной разведке аплодирует весь мир 20
«Слуга народа» не будет выдвигать кандидата в мэры Харькова 13
Сенцов советует Порошенко вырастить нового политического лидера 22
Лавров заявил, что «Северный поток 2» запустят через несколько дней 27
Разумков допускает отставки в Кабмине 20
Сенцов: При живом Путине Крым не вернуть 16
Кулеба: РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина 17
В Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителей 38
Рада планирует внести изменения в Конституцию 63
МИД: Байден посетит Украину, но не в этом году 23
Песков: Путин готов встретиться с Зеленским 480

Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 50% опрошенных, не доверяют - 48%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Таким образом политик вернул положительный баланс доверия, который имел в течение первого года правления.

Дмитрию Разумкову доверяют 29% не доверяют - 32%, не знают его - 33%.

Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют - 71%.

Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют - 72%.

Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 58%, не знают его - 16%.

Денису Шмыгалю доверяют 17%, не доверяют - 46%, не слышали о таком - 30%.

Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 71%.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги