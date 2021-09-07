Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 50% опрошенных, не доверяют - 48%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.
Таким образом политик вернул положительный баланс доверия, который имел в течение первого года правления.
Дмитрию Разумкову доверяют 29% не доверяют - 32%, не знают его - 33%.
Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют - 71%.
Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют - 72%.
Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 58%, не знают его - 16%.
Денису Шмыгалю доверяют 17%, не доверяют - 46%, не слышали о таком - 30%.
Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 71%.
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