В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2002 больных коронавирусом. 51 человек скончался, сообщил мэр Виталий Кличко.

«2002 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 51 человек скончался. Всего за период пандемии в Киеве 6728 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 274 770», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 276 больных коронавирусом и 173 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1437 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 237 588 жителей столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 415, в Дарницком – 327 и в Святошинском районе – 237 случаев», – отметил Кличко.

Напомним, за сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.