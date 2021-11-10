В первый день запуска чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков, люди помогли полиции обнаружить закладки в нескольких городах, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, что в течение дня по городам поступило 52 обращения, большинство из них – чтобы проверить работу чат-бота.

Однако в Кропивницком патрульные обнаружили закладки там, где указали граждане. На чат-бот поступило обращение о подозрительном свертке, спрятанном в трубе ограды. Это была закладка.

В Житомире очевидец сообщил, что подозрительный мужчина оставил закладки у входа в подъезд дома – там нашли два бумажных свертка.

Заместитель руководителя Патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что пилотные версии чат-бота DrugHunters работали во Львове и Одессе и доказали свою эффективность.

Как сообщал ForUm, 9 ноября полиция сообщила о запуске чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков по всей стране.