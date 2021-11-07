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В пресс-службе патрульной полиции призвали водителей пропускать спецтранспорт и соблюдать правила дорожного движения, пишет Твоя машина.

Напомним, что за непредоставление преимущества в движении оперативному транспорту с включенными звуковыми и световыми сигналами предусмотрена административная ответственность — штраф в размере 680 гривен. Но выписанная постанова это ничто, в сравнении с тем, что на кону может стоять жизнь и здоровье людей.

Напомним, государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах.
ForUm

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