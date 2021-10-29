Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции Андрею Малеваному подать в отставку, в том числе на фоне сообщений о коррупции в его ведомстве. Об этом министр рассказал в интервью порталу Green Deal, передает Интерфакс-Украина.

«Государственная экологическая инспекция – центральный орган исполнительной власти. Все проблемы, которые там есть, я четко осознаю, в том числе коррупционную составляющую. Неоднократно я предлагал руководителю Госэкоинспекции Андрею Малеваному написать заявление об отставке, но он этого делать не захотел. Заставлять его я не имею права», - отметил Абрамовский.

Министр указал, что главу Госэкоинспекции назначает Кабинет министров, но при этом должны быть формальные основания для его увольнения.

«Это может быть дисциплинарное производство по каким-то имеющимся фактам или, возможно, решение о негативной ежегодной оценке эффективности роботы или коррупционная деятельность. В любом случае преступная деятельность должна быть доказана в суде», - сказал министр.

Вместе с тем Абрамовский сказал, что не видит смысла в «тактических кадровых изменениях», и отметил необходимость изменения законодательства в сфере экологического контроля, главным образом за счет принятия закона «О государственном экологическом контроле».

По его словам, для предотвращения коррупции необходимо принять закон и вторичное законодательство, внедрить систему контроля деятельности экологических инспекторов, видеофиксацию проверок, CRM-систему, а также поднять материальное обеспечение инспекторов. «Инспекторы в регионах получают 9-11 тыс. грн – это смешно и стыдно», - подчеркнул он.

В то же время министр отметил, что наказание за злоупотребление полномочиями (получение взяток за игнорирование ущерба окружающей среде – GD) также нужно усилить.

Как сообщалось, 19 октября, в аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности министра.

Верховная Рада назначила его министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.