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Антимонопольный комитет Украины по собственной инициативе начал исследования о наличии или отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций АО «Первый киевский машиностроительный завод» («Большевик») в Киеве.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, в ходе исследования Комитет проверит приведенные в средствах массовой информации факты о возможных неконкурентных действиях участников аукциона.

Напомним, 27 октября 2021 г. с участием трех претендентов состоялся аукцион по продаже пакета акций АО «Первый киевский машиностроительный завод». Стартовая цена 100% пакета составляла 1 389 017 000 грн.

Согласно сообщению на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины, по результатам проведения торгов окончательная стоимость объекта составила 1 429 017 000  грн. Это на 40 млн грн больше стартовой цены и составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн).
ForUm

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