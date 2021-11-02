2 и 3 ноября в Ингулецком районе Кривого Рога объявили дни траура по погибшему тренеру по киокушинке-карате и трем его воспитанникам, погибшим в ДТП на Кировоградщине. Соответствующее распоряжение подписал председатель Ингулецкого районного в городе совета Сергей Жеребило, передает Радио Свобода.

В районе опустят флаги на зданиях власти и предприятий, ограничат развлекательные и спортивные мероприятия.

В детско-юношеской спортивной школе №2 Кривого Рога подтвердили, что в ДТП в Кировоградской области погиб их тренер – 46-летний Руслан Тодорашко и трое спортсменов. Это 16-летний Даниил Перец, 12-летняя Анастасия Улитко и 11-летний Артем Куропятник.

Тренер вел легковой автомобиль, который столкнулся с грузовиком. Спортсмены возвращались домой с соревнований – чемпионата Украины, который проходил в Виннице.

Ранее стало известно, что в дорожной аварии, которая произошла возле села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области, погибли четыре человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля «КИА Sportage» во время совершения маневра обгона двигавшегося впереди транспортного средства допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком Renault. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».