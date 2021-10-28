Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию во время строительно-монтажных работ на Днестровской ГАЭС. По предварительным оценкам специалистов, в результате махинаций злоумышленников госбюджет Украины понес убытки более чем на 20 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

Как свидетельствует информация, организаторами сделки были руководство ЧАО «Укргидроэнерго» и фактические владельцы консорциума «Укргидроэнергострой».

Злоумышленники распределили роли и совместно с представителями привлеченных субподрядных предприятий присваивали государственные средства в особо крупных размерах.

Схема начала работать еще в стадии тендера, когда исполнителя работ выбирали на площадке публичных закупок. Хищение средств производилось за счет завышения объемов и стоимости работ. Все это – из двух крупных договоров, выделенных на модернизацию Днестровской ГАЭС. Их общая сумма 5,3 млрд грн.

Согласно налоговому исследованию, в результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 20 млн грн.

С целью получения доказательств правоохранители провели серию обысков по адресам офисных помещений и домашним адресам фигурантов. В результате выявлена ​​первичная бухгалтерская документация, договоры, черновые записи, компьютерная техника с «черной» бухгалтерией, которые в дальнейшем будут изъяты.

Проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.