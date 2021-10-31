также в разделеВыборы
На выборах мера Харькова на 13:00 явка составила 12,8% 15
Сегодня в Харькове проходят выборы городского головы 21
В ЦИК рассказали, как пройдут выборы в условиях карантина 10
Наблюдение Опоры за выборами нардепов в Херсонской и Черкасской областях: админресурс, подкуп, кандидаты-двойники 22
Харьковчане назвали фаворита среди кандидатов в мэры 46
Полиция открыла дело из-за «тезки» кандидата на Черкасчине 27
В Украине открылись участки для голосования на российских выборах 35
Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом 40
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы в 18 громадах Донбасса 37
ЦИК зарегистрировала Аксенова нардепом 36
ЦИК признала Вирастюка избранным народным депутатом 41
Выборы на Прикарпатье: ЦИК ждет решение судов 34
Полиция завела 17 уголовных дел по выборам в Ивано-Франковской области 37
ЦИК: на 87-м округе победил Вирастюк 62
На четвертом участке 87 округа результаты голосования признаны недействительными 75
Уже на двух участках 87 округа выборы признали недействительными 36
На одном из участков 87 округа выборы признали недействительными 25
В двух округах в воскресенье проходят довыборы в Раду 29

В округе № 197 в Черкасской области, где проходят довыборы в Верховную Раду, наблюдатели сразу на нескольких участках выявили признаки контролируемого голосования. Они засняли людей, которые отмечали в списках уже проголосовавших избирателей.

Как сообщили наблюдатели от ЧЕСНО, нарушения, в частности, обнаружили на участке №710880 в городе Золотоноша. Там обнаружили женщину, которая на выходе из участка отмечала уже проголосовавших избирателей.

«Мы зафиксировали людей, которые стояли возле школы со списками. И контролировали избирателей, которые заходили и выходили, проголосовавших за Войцеховского (кандидат от Слуги народа)», — комментирует ЧЕСНО очевидца Оксана Гищин, предоставившая редакции фотографии с места происшествия.

В списке на фото указаны фамилии, имена и отчество избирателей, их телефоны. Отслеживается системное написание времени голосования избирателей и отметки «заболел».

Сейчас подозреваемая дает показания полиции. По словам очевидцев, она рассказала, что контролирует людей и в конце должна быть оплата.

В соседнем населенном пункте Деньга граждане сняли на видео депутата поселкового совета и бывшего председателя общины Ларису Головань. Она сидела на скамейке и скрывала списки, очень похожие по своему оформлению на те, что обнаружили в Золотоноше - они имеют такое же форматирование и сверху серую полоску.

Наблюдатели ОПОРЫ также зафиксировали в округе №197 факты, свидетельствующие о вероятном контролируемом голосовании.

Да на участке № 710212 (с. Новая Дмитровка) неизвестный мужчина пришел выяснять, есть ли определенные фамилии в списке избирателей. Он узнавал информацию не о себе лично и держал в руках бумажки со списками, что вызывало подозрения.

На вопрос, зачем ему это, он быстро спрятал список. На место происшествия вызвали полицию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1434 грн.
0
Теги