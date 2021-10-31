В округе № 197 в Черкасской области, где проходят довыборы в Верховную Раду, наблюдатели сразу на нескольких участках выявили признаки контролируемого голосования. Они засняли людей, которые отмечали в списках уже проголосовавших избирателей.

Как сообщили наблюдатели от ЧЕСНО, нарушения, в частности, обнаружили на участке №710880 в городе Золотоноша. Там обнаружили женщину, которая на выходе из участка отмечала уже проголосовавших избирателей.

«Мы зафиксировали людей, которые стояли возле школы со списками. И контролировали избирателей, которые заходили и выходили, проголосовавших за Войцеховского (кандидат от Слуги народа)», — комментирует ЧЕСНО очевидца Оксана Гищин, предоставившая редакции фотографии с места происшествия.

В списке на фото указаны фамилии, имена и отчество избирателей, их телефоны. Отслеживается системное написание времени голосования избирателей и отметки «заболел».

Сейчас подозреваемая дает показания полиции. По словам очевидцев, она рассказала, что контролирует людей и в конце должна быть оплата.

В соседнем населенном пункте Деньга граждане сняли на видео депутата поселкового совета и бывшего председателя общины Ларису Головань. Она сидела на скамейке и скрывала списки, очень похожие по своему оформлению на те, что обнаружили в Золотоноше - они имеют такое же форматирование и сверху серую полоску.

Наблюдатели ОПОРЫ также зафиксировали в округе №197 факты, свидетельствующие о вероятном контролируемом голосовании.

Да на участке № 710212 (с. Новая Дмитровка) неизвестный мужчина пришел выяснять, есть ли определенные фамилии в списке избирателей. Он узнавал информацию не о себе лично и держал в руках бумажки со списками, что вызывало подозрения.

На вопрос, зачем ему это, он быстро спрятал список. На место происшествия вызвали полицию.