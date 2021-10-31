В округе № 197 в Черкасской области, где проходят довыборы в Верховную Раду, наблюдатели сразу на нескольких участках выявили признаки контролируемого голосования. Они засняли людей, которые отмечали в списках уже проголосовавших избирателей.
Как сообщили наблюдатели от ЧЕСНО, нарушения, в частности, обнаружили на участке №710880 в городе Золотоноша. Там обнаружили женщину, которая на выходе из участка отмечала уже проголосовавших избирателей.
В списке на фото указаны фамилии, имена и отчество избирателей, их телефоны. Отслеживается системное написание времени голосования избирателей и отметки «заболел».
В соседнем населенном пункте Деньга граждане сняли на видео депутата поселкового совета и бывшего председателя общины Ларису Головань. Она сидела на скамейке и скрывала списки, очень похожие по своему оформлению на те, что обнаружили в Золотоноше - они имеют такое же форматирование и сверху серую полоску.
Наблюдатели ОПОРЫ также зафиксировали в округе №197 факты, свидетельствующие о вероятном контролируемом голосовании.
Да на участке № 710212 (с. Новая Дмитровка) неизвестный мужчина пришел выяснять, есть ли определенные фамилии в списке избирателей. Он узнавал информацию не о себе лично и держал в руках бумажки со списками, что вызывало подозрения.
На вопрос, зачем ему это, он быстро спрятал список. На место происшествия вызвали полицию.
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