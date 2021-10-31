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Турция призвала Украину не ассоциировать с ней закупленные для ВСУ ударно-разведывательные беспилотники Байрактар.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на полях саммита Группы двадцати в Риме, комментируя обвинения российской пропаганды.

«В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в РФ, но мы никогда не обвиняли в этом Россию. Украина так же должна перестать использовать название нашей страны», — цитирует главу МИД Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, когда страна приобретает любое оборонительное вооружение, «оно перестает быть турецким, русским или украинским».

«Как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. Турцию не за что винить в этой ситуации», — добавил Чавушоглу.

Первое боевое применение Байрактара на Донбассе произошло 26 октября.

Удар был нанесен по батарее оккупационных сил РФ, состоявшей из 122-мм гаубиц Д-30, которая обстреливала украинские позиции.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных  в районе населенного пункта Гранитное.

Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

В МИД Германии заявили, что озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что Украина имеет право себя защищать.
ForUm

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