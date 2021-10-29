Украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2 на самом деле уже более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем ​​и ночью.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ.

26 октября Украина впервые применила эти беспилотники на Донбассе.

«Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России (возле границ Украины и в Крыму, –р). Проводили разведку и тренировку», – рассказал генерал Наев.

По его словам, украинские «Байрактары» с марта 2021 года «показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике».

«Они патрулируют не только Донбасс, но и юг, и север Украины. Летали в апреле, а также, когда были [российско-белорусские] учения «Запад-2021». Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и «Байрактары», - объяснил Наев.

«Байрактар» применили по решению генерал-лейтенанта Павлюка (командующего ООС на Донбассе, - ред.), поэтому надо спрашивать у него. Но точно знаю, что даже те «Байрактары, которые ведут разведку, всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом», - рассказал он.

Известно, что у украинской армии 12 «Байрактаров» - это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

«Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи «Байрактаров» готовы к разведке днем ​​и ночью, а также боевому применению - также днем ​​и ночью», - отметил генерал Наев.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных в районе населенного пункта Гранитное.

Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

В МИД Германии заявили, что озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что Украина имеет право себя защищать.