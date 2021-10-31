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В "красной" зона карантина в Украине находятся 15 областей, в "оранжевой - восемь, в "желтой" зоне только два региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в "красной" зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В этих регионах зпрещается работа заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, учреждений образования (кроме начальных школ и детсадов), непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Однако если 100% работников и посетителей указанных учреждений будут полностью вакцинированные или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.

В "оранжевой" зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области и Киев.

Напомним, за сутки 29 октября в Украине сделали 317 209 вакцин от коронавируса, что стало рекордом за время прививочной кампании.
ForUm

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