В Украине за минувшие сутки, 30 октября, прививки от коронавируса получили 177 765 человек. Одной дозой вакцинирован 133 251 человек. Полностью иммунизированы - 44 514 людей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привиты 10 156 229 человек, из них получили одну дозу - 10 156 227 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине сделали 17 577 773 прививки.

Напомним, за сутки 29 октября в Украине сделали 317 209 вакцин от коронавируса, что стало рекордом за время прививочной кампании.