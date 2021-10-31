также в разделеОбщество
Более половины областей Украины - в «красной» зоне 10
На востоке Украины прошли боевые учения 8
На Херсонщине запустили мобильный COVID-госпиталь 9
В Украине еще 17 430 новых COVID-случаев 13
За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 750 нарушений «тишины» 17
Украина перешла на зимнее время 20
Американский эсминец USS Porter зашел в Черное море 131
Во время выборов в Харькове будут вакцинировать избирателей 19
Полиция купила поддельный COVID-сертификат на имя Савика Шустера 73
Потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 30% 43
Телеведущий Савик Шустер заболел на COVID-19 56
Эсминец США направляется в Черное море 11
Сегодня в красную зону вошли еще 7 областей 31
За день впервые сделали более 300 тысяч COVID-вакцин 17
Cнова более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки 57
ОБСЕ на Донбассе зафиксировала обстрелы и взрывы 13
29 октября. Картина дня 15
В Госэкоинспекции рассказали, когда разрешено сжигать траву 40

В Украине за минувшие сутки, 30 октября, прививки от коронавируса получили 177 765 человек. Одной дозой вакцинирован 133 251 человек. Полностью иммунизированы - 44 514 людей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привиты 10 156 229 человек, из них получили одну дозу - 10 156 227 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине сделали 17 577 773 прививки.

Напомним, за сутки 29 октября в Украине сделали 317 209 вакцин от коронавируса, что стало рекордом за время прививочной кампании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги