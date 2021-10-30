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Красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса, ввели еще в семи областях. С сегодняшнего дня локдаун начал действовать в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Таким образом, в красном списке уже оказались: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В оранжевой зоне остались только Волынская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Полтавская и Винницкая области. 

В "красной" зоне карантина запрещается работа: заведений общепита (кроме доставки и на вынос); ТРЦ и других развлекательных заведений; учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов; непродовольственных рынков и магазинов; спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Запрещены массовые мероприятия, исключение - спортивные созтязания и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.

Если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.
ForUm

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