Роспотребнадзор объявил о решении временно ограничить ввоз мандаринов из Турции в Россию из-за того якобы слишком большого количества пестицида хлорпирифос.

Об этом сообщила «Российская газета».

«Выявлены нарушения обязательных требований законодательства. Концентрация пестицида превышает максимально допустимый уровень», - говорится в заявлении.

Сообщается, что ввоз указанной пищевой продукции приостанавливается с 29 октября и до особого распоряжения.

Турция является самым крупным поставщиком мандаринов на российский рынок. С января по август было ввезено 107,6 тысячи тонн на свыше $72 млн. На втором месте - Пакистан, который поставил более 73 тысяч тонн на $50,8 млн.

Решение было объявлено на следующий день после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что поставка Украине турецких беспилотников Bayraktar может «привести к дестабилизации» на линии разграничения на Донбассе.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных.