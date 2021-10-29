Роспотребнадзор объявил о решении временно ограничить ввоз мандаринов из Турции в Россию из-за того якобы слишком большого количества пестицида хлорпирифос.
Об этом сообщила «Российская газета».
«Выявлены нарушения обязательных требований законодательства. Концентрация пестицида превышает максимально допустимый уровень», - говорится в заявлении.
Сообщается, что ввоз указанной пищевой продукции приостанавливается с 29 октября и до особого распоряжения.
Турция является самым крупным поставщиком мандаринов на российский рынок. С января по август было ввезено 107,6 тысячи тонн на свыше $72 млн. На втором месте - Пакистан, который поставил более 73 тысяч тонн на $50,8 млн.
Решение было объявлено на следующий день после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что поставка Украине турецких беспилотников Bayraktar может «привести к дестабилизации» на линии разграничения на Донбассе.
Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных.
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