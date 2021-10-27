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26 октября. Картина дня 13

Избрание меры пресечения 16-летнему водителю автомобиля Infiniti, совершившему дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и трое травмированы, планируется в четверг 28 октября. У него уже есть «криминальная история», сообщил начальник отдела следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Александр Умников на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей, на этом будут настаивать и следствие, и прокуратура. Этот вопрос будет решаться завтра», - сказал он.

Умников отметил, что в июле Червонозаводский райсуд Харькова признал подростка виновным в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести и приговорил к отбыванию наказания условно.

То есть человек находится под условным сроком наказания. В этот период он не имеет права совершать никаких уголовных правонарушений. В то же время человек пошел на грубое нарушение, что привело к такой ужасной аварии.

По словам представителя полиции, в сентябре текущего года на подростка были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости), которые 9 ноября должны быть рассмотрены судом.

Умников сообщил, что автомобиль, на котором было совершено ДТП, зарегистрирован на мать подростка, а вскоре после аварии в полицию поступило телефонное заявление об угоне этой машины.

В приговоре Червонозаводского райсуда Харькова от 5 июля 2021 года, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений указано, что подросток был признан виновным в стрельбе из пневматического оружия в супермаркете «Таврия В» в ноябре 2019 года, в результате которой мать и сын получили телесные повреждения средней тяжести.

Суд приговорил обвиняемого к 2 годам лишения свободы и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, в Харькове задержан 16-летний водитель «Инфинити», который на большой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.

 
ForUm

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