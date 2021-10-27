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Российская государственная газовая компания «Газпром» в рамках переговоров о поставках газа выдвинула Молдове предложение изменить свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ для страны.

Как сообщает Европейская правда, об этом стало известно изданию Financial Times от собственных источников.

В ходе переговоров в этом месяце «Газпром» заявил молдавским официальным лицам, что он готов снизить цену на голубое топливо, если страна согласится внести изменения в Соглашение о свободной торговле с ЕС, заявили изданию лица, знакомые с переговорами.

«Газпром» также хочет, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, требующих либерализации газовых рынков и увеличения конкуренции, заявили источники.

Два человека, информированные о переговорах, заявили, что Кремль рассматривает газовые переговоры как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как проевропейский президент Майя Санду выиграла выборы в прошлом году.

Аналитики предположили, что Россия использует позицию «Газпрома» как единственного поставщика в Молдову с целью давления на правительство в Кишиневе, которое пообещало выйти из орбиты Москвы и двигаться на Запад.

Либерализация газового рынка негативно повлияет на «Газпром» и «Молдовагаз», его дочернюю компанию в Молдове, владеющую и управляющую газовой сетью страны.

Молдова продолжает переговоры с «Газпромом» по заключению долгосрочного контракта. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубометров. В этом контракте предусмотрено получение Молдовой только 67% от необходимого объема.

По этой причине Молдова решила каждый день закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

В прошлую пятницу парламент объявил о введении чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом сроком до 20 ноября. Переговоры с «Газпромом» продолжаются, но стороны пока не пришли к согласию.
ForUm

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