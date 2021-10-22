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Парламент Молдовы поддержал введение 30-дневного чрезвычайного положения в энергетическом секторе в попытке облегчить дефицит газа после того, как правительство не смогло договориться о новом энергетическом соглашении с российским «Газпромом». Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода.

«Мы столкнулись с критической ситуацией», - заявила депутатам перед голосованием 22 октября премьер-министр Наталья Гаврилица.

Она добавила, что введение чрезвычайного положения «позволит закупать необходимый объем природного газа из других источников».

Введенные мероприятия продлятся до 20 ноября и позволят правительству беднейшей страны Европы привлечь дополнительные средства для закупок газа по упрощенной схеме на фоне роста мировых цен на энергоносители.

Контракт Молдовы с подконтрольным государству «Газпромом» - крупнейшим поставщиком природного газа в Европу - закончился в конце прошлого месяца.

Российская компания продлила контракт до конца октября, подняв цену до 790 долларов за кубометр с 550 долларов в прошлом месяце.

По мнению некоторых экспертов, повышение цен стало реакцией Москвы на избрание президенткой Молдовы прозападной Майи Санду в прошлом году.

Как отметила Гаврилица, компания Moldovagaz, основным акционером которой является «Газпром», «не сдержала слова» и не предоставила необходимый объем газа - обвинение, которое компания отвергает.

Премьер-министр поблагодарила соседним Румынии и Украине за поставки газа, а также заявила, что ее страна будет искать источники топлива среди стран Евросоюза.

Страна с населением 2,6 миллиона человек, расположена между Украиной и Румынией, потребляет 2,8 миллиарда кубометров газа в год.
ForUm

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