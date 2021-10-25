Церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой, но настаивает на том, что прививка от коронавируса должна быть добровольной.

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Об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает ria.ru.

«Русская православная церковь последовательно выступает за добровольность в деле вакцинации. Каждый должен сам принимать решение, учитывая, в том числе, состояние здоровья и, при этом, осознавая ответственность за себя, близких и тех, с кем приходится контактировать на работе и в быту», - сказал Владимир Легойда.

Он напомнил, что церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой. «Ситуация с коронавирусом остаётся крайне серьезной, и вакцинация, по признанию врачей, является сегодня самым эффективным способом выхода из пандемии», - заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Владимир Легойда отметил, что патриарх Кирилл прошел вакцинацию, так же, как и многие другие представители епископата и священства Русской православной церкви.