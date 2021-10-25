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Жители харьковского модульного городка для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) знают, что его помещения не пригодны для проживания, но не хотят его покидать, утверждает заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

«Мы ничего не можем сделать. Люди знают, что городок не пригоден для проживания. Люди знают, что это нежилые помещения. Они даже готовы написать расписку, что если что-то случится, то рухнет, мы не будем отвечать. Но вы же понимаете, никто с них такой расписки не брал. Все, что мы можем сделать для поддержки модульного городка, мы делаем: коммуникации удерживаем, ремонтируем то, что можно ремонтировать», - сказала Горбунова-Рубан на брифинге в понедельник, комментируя результаты проверки условий проживания в модульном городке, проведенной департаментом мониторинга равных прав и свобод Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает Интерфакс-Украина.

«Это же монолитные металлические блоки, там трудно что-то отремонтировать... Люди знают о состоянии этих контейнеров, но они не хотят покидать городок... Мы же не можем силком их выселить», - добавила заместитель городского головы.

Она отметила также, что часть переселенцев большую часть времени живут не в городке. «Есть ситуация когда люди ездят на неподконтрольную территорию, могут там находится 60 суток, на 59 сутки они появляются, регистрируются, проплачивают свое проживание, вновь туда едут. Есть миграция такая - люди не хотят терять с нами контакты, не хотят терять статус временно перемещенного лица», - сказала Горбунова-Рубан.

Ранее департамент мониторинга равных прав и свобод Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека проверил условия проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в модульном городке Харькова и выявил ряд нарушений. «На сегодня ВПЛ проживают в 9 четырехмодульных помещениях и 1 помещении коридорной системы. Другие помещения находятся в аварийном состоянии. Состояние помещений, в которых проживают ВПЛ, не только не пригодно, но и опасно для проживания», - сообщается на сайте Офиса омбудсмена.

Срок эксплуатации помещений модульного городка закончился в 2017 году, но сегодня в нем живет 175 человек, из них 75 детей, 26 человек с инвалидностью (в том числе 6 детей с инвалидностью). Городок состоит из 10 четырехмодульных одноэтажных помещений квартирного типа и трех одноэтажных помещений коридорной системы (общежития). Помещения обеспечены электроснабжением и водой, укомплектованы электроплитами, бойлерами, электрическими батареями, санузлами. В отдельном стиральном блоке установлено три стиральные машины, из которых работает две.

Как сообщалось, 22 января 2015 года в Харькове состоялось официальное открытие первого транзитного модульного городка для переселенцев, построенного на средства, выделенные правительством Германии. На момент открытия в домики заселились около 80 человек. Всего в нем должны были поселиться 383 человека, в том числе 203 ребенка.

Проект по предоставлению временного жилья жителям Донецкой и Луганской областей в зимний период реализовывался на средства, выделенные правительством Германии Немецкому обществу международного сотрудничества (GIZ).

В феврале 2021 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что на месте модульного городка планируется построить три общежития для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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