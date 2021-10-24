Вера и жизнь по вере, слышание слова Божия и жизнь по этому слову есть самый высокий приоритет человеческой жизни.

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Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«У людей много забот и задач, и каждая из них имеет смысл и значение, чаще всего не только материальное, но и духовное. Потому что за этими задачами стоит либо забота о здоровье, своем или ближних своих, или воспитание детей, или какая-то помощь другим людям, или исполнение государственных задач. Все это серьезно, все это нужно исполнять», — сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель отметил, что для того чтобы достичь цели, нужно помнить, что самой великой заботой и самой большой ответственностью является забота и ответственность о своей душе и о душах наших ближних, родных нам людей.

«Религия — это не 25-й и не 38-й пункт в повестке дня, а если так, то и верующим себя не следует называть. Вера — это № 1 в нашей жизненной повестке. Помните это, пожалуйста, — № 1. А если № 1, то и жить нужно соответствующим образом, начиная с посещения храма, чтения Священного Писания, с построения жизненных отношений с другими людьми — не на основе советов неких специалистов, а на основе слов главного Советчика — Самого Спасителя, которые дарованы и запечатлены на страницах Евангелия», — пояснил он.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что самый главный закон, основополагающий для всех иных законов, — это закон Божий.

«А значит, вера во Христа, Господа и Спасителя, посещение храма, молитва, добрые дела — это не то, что нужно делать по остаточному принципу, когда уже все прочее сделали, — ну, теперь и в церковь схожу. Это самое важное дело, — особенно в воскресный день. С чего еще может начинаться у православного человека воскресный день, как не с посещения храма?», — сказал Святейший.

В завершении Предстоятель РПЦ пожелал всем не формально относиться к своей вере.

«Ходить в храм не в силу привычки, но сознательно, понимая, что вера и жизнь по вере, слышание слова Божия и жизнь по этому слову есть самый высокий приоритет человеческой жизни. Потому что все другие инструкции распространяются только на внешнюю сторону человеческой жизни, а инструкция, которую получаем из слова Божия, простирается на всю человеческую жизнь, как духовную, так и материальную, и на всю жизнь вечную. Будем хранить эту инструкцию и будем идти по тому пути, который Сам Господь указал нам как путь к счастью, путь к подлинной свободе, путь к Его Небесному вечному Царству», — заключил Патриарх Кирилл.