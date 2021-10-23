В Украине прошли вакцинацию около 30% взрослого населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

«Если мы считаем количество, находящееся на территории нашей страны, то мы достигаем 30%. Нам надо 70% как минимум», - сказал он.

Ляшко сообщил, что первую дозу получили восемь миллионов украинцев, двумя дозами вакцинированы семь миллионов.

По его словам, за время эпидемии в Украину поставили 25 млн доз вакцины, как минимум 16 млн доз будет еще привезено.

Напомним, за последние сутки привились от COVID-19 рекордное количество украинцев.