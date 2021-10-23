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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС в субботу, 23 октября, приняла решение о переведении Ровенской и Николаевской областей в красную зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Таким образом, в красной зоне будут находиться восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Сумская и Херсонская.

Правила красной зоны карантина начали действовать в Сумской области с 23 октября.

В желтой зоне находятс всего четыре области - Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская. Остальные - в оранжевой.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 23 229 человек, зафиксировано 483 летальных случая, 8330 пациентов выздоровели.
ForUm

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