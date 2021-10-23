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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 23 229 человек, зафиксировано 483 летальных случая, 8330 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 23 октября.

Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне. До этого два дня подряд фиксировали антирекорды по количеству инфицированных и умерших. Днем ранее обнаружили 23 785 новых случаев заражения, 614 человек умерли.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 748 614 человек, из них 2 369 695 выздоровели, летальных исходов — 63 486.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • г. Киев — 1221 случай;
  • Винницкая область — 428 случаев;
  • Волынская область — 517 случаев;
  • Днепропетровская область — 1832 случая;
  • Донецкая область — 1230 случаев;
  • Житомирская область — 1145 случаев;
  • Закарпатская область — 350 случаев;
  • Запорожская область — 1136 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 638 случаев;
  • Киевская область — 975 случаев;
  • Кировоградская область — 157 случаев;
  • Луганская область — 652 случая;
  • Львовская область — 1754 случая;
  • Николаевская область — 483 случая;
  • Одесская область — 1499 случаев;
  • Полтавская область — 1094 случая;
  • Ровенская область — 946 случаев;
  • Сумская область — 1085 случаев;
  • Тернопольская область — 557 случаев;
  • Харьковская область — 1409 случаев;
  • Херсонская область — 956 случаев;
  • Хмельницкая область — 1075 случаев;
  • Черкасская область — 683 случая;
  • Черновицкая область — 576 случаев;
  • Черниговская область — 831 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
ForUm

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