С 00 часов 00 минут 23 октября Сумская область официально перешла в красную зону карантина. Рассказываем, какие ограничения вступили в силу.
Что запретят в Сумской области
С момента вступления в силу карантинных правил для красной зоны в Сумской области запретили:
работу заведений общественного питания — они смогут работать только в режиме адресной доставки или на вынос;
работу развлекательных заведений, в том числе ТРЦ и кинотеатров;
работу учреждений культуры;
работу непродовольственных рынков и магазинов;
работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов (будет разрешена только для спортсменов национальных сборных);
посещение учебных заведений, кроме тех, где 100% сотрудников имеют зеленый COVID-сертификат;
проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
работу учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).
проведение плановой госпитализации в госбольницах (кроме помощи во время беременности и родов, новорожденным детям, пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, оказания паллиативной помощи в стационарах, оказания плановой помощи третичного уровня (высокоспециализированной), проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации).
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 23 229 человек, зафиксировано 483 летальных случая, 8330 пациентов выздоровели.
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