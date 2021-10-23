С 00 часов 00 минут 23 октября Сумская область официально перешла в красную зону карантина. Рассказываем, какие ограничения вступили в силу.

Что запретят в Сумской области

С момента вступления в силу карантинных правил для красной зоны в Сумской области запретили:

работу заведений общественного питания — они смогут работать только в режиме адресной доставки или на вынос;

работу развлекательных заведений, в том числе ТРЦ и кинотеатров;

работу учреждений культуры;

работу непродовольственных рынков и магазинов;

работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов (будет разрешена только для спортсменов национальных сборных);

посещение учебных заведений, кроме тех, где 100% сотрудников имеют зеленый COVID-сертификат;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работу учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).

проведение плановой госпитализации в госбольницах (кроме помощи во время беременности и родов, новорожденным детям, пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, оказания паллиативной помощи в стационарах, оказания плановой помощи третичного уровня (высокоспециализированной), проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации).

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 23 229 человек, зафиксировано 483 летальных случая, 8330 пациентов выздоровели.