Торгово-промышленная группа Fozzy group пообещала убрать всю продукцию ТМ Yaro с полок супермаркетов «Сильпо». Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

По его словам, с ним связался руководитель Fozzy group и сообщил, что «Сильпо» полностью уберет из своих полок продукцию Yaro уже к 22 октября. Супермаркет также не намерен больше осуществлять поставки товаров указанной марки.

Ранее Rozetka сняла с продажи продукцию невестки Кернеса после ее украинофобского анекдота.

Привалова, которая является невесткой покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса и владелицей бренда веганский пищи, под своим фото на фоне Кремля написала украинофобский анекдот.