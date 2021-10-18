также в разделеОбщество
18 октября. Картина дня
Суд арестовал боевика, из-за которого в «ДНР» блокировали миссию ОБСЕ 5
Украине обещают градусные качели и последние теплые дни 12
Укрзализныця предлагает развернуть пункты ПЦР-тестов на вокзалах 7
Приказ Минздрава об обязательной вакцинации обжаловали в суде 18
Украина получила от США вторую партию вооружения 11
Нацполиция создаст 900 мобильных бригад для контроля перевозок 9
Суд арестовал экс-азовцев по подозрению в нападениях на инкассаторов и банки 48
Полиция обещает очень тщательно проверять COVID-сертификаты 29
В Украине не зафиксировали ни одной смерти, связанной с COVID-вакцинами 15
САП обжалует оправдательный приговор Омеляну 14
Гармаш: Сотрудников ОБСЕ в Горловке фактически захватили в заложники 29
СММ ОБСЕ не работает только в Донецке, Луганщина – под контролем 12
ВАКС оправдал экс-министра Омеляна 19
ОБСЕ приостановила миссию на Донбассе 33
В Минздраве анонсируют скорое расширение «красной зоны» 30
«Ошибка транслитерации»: В СНБО объяснили путаницу в санкционных списках 24
Зайцева выплачивает семьям погибших по 30 гривен компенсации 178

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение запретить работу ночных клубов в связи с обострением ситуации с коронавирусом, сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Ночным клубам запрещено работать. Все учреждения общественного питания могут работать исключительно до 23:00», - написал он в Facebook.

Также решено продлить часы работы центров вакцинации в связи с резким увеличением желающих пройти вакцинацию от COVID-19.

Комиссия утвердила протокол для проверки объектов хозяйственной деятельности.

Как сообщал ForUm, с 18 октября Львов живет по новым карантинным правилам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги