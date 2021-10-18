Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение запретить работу ночных клубов в связи с обострением ситуации с коронавирусом, сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Ночным клубам запрещено работать. Все учреждения общественного питания могут работать исключительно до 23:00», - написал он в Facebook.

Также решено продлить часы работы центров вакцинации в связи с резким увеличением желающих пройти вакцинацию от COVID-19.

Комиссия утвердила протокол для проверки объектов хозяйственной деятельности.

Как сообщал ForUm, с 18 октября Львов живет по новым карантинным правилам.