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15 октября между одним из пассажиров харьковского метро и машинистом электропоезда - произошла драка. Работника метрополитена отстранили от работы.

Об этом пишет "Общественное".

По словам представителя Харьковского метрополитена Алексея Битнера, машиниста электропоезда отстранили от работы после драки. Сейчас идет служебная проверка.

Правоохранители выясняют обстоятельства столкновения.

Напомним, ранее сообщалось о драке между пассажиром метро Харькова и машинистом электропоезда. Полиция начала проверку, однако с заявлениями к ней никто не обращался. Причина конфликта пока неизвестна.
ForUm

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