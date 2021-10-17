За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 288 человек, зафиксировано 219 летальных случаев, 3541 пациент выздоровел. За сутки проведено более 72 тысяч тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 17 октября.
Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 12 983 человек.
г. Киев - 451/3433
Винницкая - 178/900
Волынская - 269/677
Днепропетровская - 748/3000
Донецк - 934/991
Житомирская - 258/635
Закарпатская - 68/458
Запорожская - 678/1225
Ивано-Франковская - 283/919
Киевская - 334/1878
Кировоградская - 72/720
Луганская - 297/620
Львовская - 588/1915
Николаевская - 294/426
Одесская - 1396/4508
Полтавская - 310/1254
Ровенская - 309/706
Сумская - 638/560
Тернопольская - 344/927
Харьковская - 948/3150
Херсонская - 609/1158
Хмельницкая - 384/1571
Черкасская - 334/1089
Черновицкая - 436/732
Черниговская - 128/702
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 82 800 человек. С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 7 922 413 человек, обе дозы - 6 467 945 человек.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 983 человек, зафиксировано 277 летальных случаев, 5874 пациента выздоровели. В общем сделали 90 186 тестов на COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время