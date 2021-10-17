За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 288 человек, зафиксировано 219 летальных случаев, 3541 пациент выздоровел. За сутки проведено более 72 тысяч тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 17 октября.

Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 12 983 человек.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых в регионах:

г. Киев - 451/3433

Винницкая - 178/900

Волынская - 269/677

Днепропетровская - 748/3000

Донецк - 934/991

Житомирская - 258/635

Закарпатская - 68/458

Запорожская - 678/1225

Ивано-Франковская - 283/919

Киевская - 334/1878

Кировоградская - 72/720

Луганская - 297/620

Львовская - 588/1915

Николаевская - 294/426

Одесская - 1396/4508

Полтавская - 310/1254

Ровенская - 309/706

Сумская - 638/560

Тернопольская - 344/927

Харьковская - 948/3150

Херсонская - 609/1158

Хмельницкая - 384/1571

Черкасская - 334/1089

Черновицкая - 436/732

Черниговская - 128/702

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 635 170 человек, из них 2 325 997 выздоровели, летальных случаев - 60 633.

За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 82 800 человек. С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 7 922 413 человек, обе дозы - 6 467 945 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 983 человек, зафиксировано 277 летальных случаев, 5874 пациента выздоровели. В общем сделали 90 186 тестов на COVID-19.