В Украине за сутки вакцинацию от коронавируса COVID-19 получили 148 34 434 человека. Это почти в пять раз превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в субботу, 16 октября.
Первую дозу получили 79 580 человек, полностью иммунизированы – 68 858 человек. В пятницу работали 916 мобильных бригад, 2 979 пунктов прививки и 345 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 82 690. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 38 698 и AstraZeneca – 26 780. Препарат фирмы Moderna не был задействован.
С начала прививочной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу – 7 873 767 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6433791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
Киев - 4925
Винницкая - 2133
Волынская - 2186
Днепропетровская - 7970
Донецкая - 3418
Житомирская - 2384
Закарпатская - 1579
Запорожская - 1968
Ивано-Франковская - 2302
Киевская - 3082
Кировоградская - 1445
Луганская - 1466
Львовская - 5937
Николаевская - 1457
Одесская - 3171
Полтавская - 2825
Ровенская - 2284
Сумская - 2093
Тернопольская - 1460
Харьковская - 5324
Херсонская - 2167
Хмельницкая - 1670
Черкасская - 1983
Черновицкая - 1642
Черниговская - 1987
Напомним, в Украине лишь 20% взрослых прошли вакцинацию. Самый высокий уровень вакцинации в центральной Украине и в Киеве, а наиболее низкий – в Закарпатской области.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 983 человек, зафиксировано 277 летальных случаев, 5874 пациента выздоровели. В общем сделали 90 186 тестов на COVID-19.
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