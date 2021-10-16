В Украине за сутки вакцинацию от коронавируса COVID-19 получили 148 34 434 человека. Это почти в пять раз превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в субботу, 16 октября.

Первую дозу получили 79 580 человек, полностью иммунизированы – 68 858 человек. В пятницу работали 916 мобильных бригад, 2 979 пунктов прививки и 345 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 82 690. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 38 698 и AstraZeneca – 26 780. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

С начала прививочной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу – 7 873 767 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6433791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев - 4925

Винницкая - 2133

Волынская - 2186

Днепропетровская - 7970

Донецкая - 3418

Житомирская - 2384

Закарпатская - 1579

Запорожская - 1968

Ивано-Франковская - 2302

Киевская - 3082

Кировоградская - 1445

Луганская - 1466

Львовская - 5937

Николаевская - 1457

Одесская - 3171

Полтавская - 2825

Ровенская - 2284

Сумская - 2093

Тернопольская - 1460

Харьковская - 5324

Херсонская - 2167

Хмельницкая - 1670

Черкасская - 1983

Черновицкая - 1642

Черниговская - 1987

Напомним, в Украине лишь 20% взрослых прошли вакцинацию. Самый высокий уровень вакцинации в центральной Украине и в Киеве, а наиболее низкий – в Закарпатской области.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 983 человек, зафиксировано 277 летальных случаев, 5874 пациента выздоровели. В общем сделали 90 186 тестов на COVID-19.