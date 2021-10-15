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На 2022 правительство в государственном бюджете запланировало 5,5 млрд гривен на обеспечение жильем всех временно-перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий, рассказал в эфире Радио Свобода заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Ильяшенко.

«Президентом было принято решение в следующем году стараться закрыть всю очередь - более 3 тысяч человек, которые нуждаются в жилье. Это касается тех, кто является участником боевых действий и одновременно внутренне перемещенным лицом. 5,5 млрд гривен впервые в истории было выделено для того, чтобы решить эти вопросы с жильем», - сказал Ильяшенко.

При этом он отметил, что очередь постоянно меняется, потому что списки формируются на местах - в облгосадминистрациях, а Кабмин перечисляет деньги на приобретение этого жилья.

«Мы выдаем деньги, а люди сами за эти деньги ищут на рынке жилье. Это называется субвенция на приобретение жилья. Например, один или два миллиона дается на одну семью и они в течение определенного периода времени обязаны приобрести это жилье», - рассказал замминистра.

Ильяшенко напомнил, что в этом году Верховная Рада приняла изменения в бюджет - на обеспечение ветеранов и ветеранок, которые являются внутренне перемещенными лицами, выделено 280 млн гривен.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на июль 2021 в Украине насчитывалось 1473650 внутренне перемещенных лиц.
ForUm

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