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Архиерейский Собор Русской Православной Церкви состоится в мае 2022 года.

Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о переносе Архиерейского Собора.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Заседание Священного Синода 15 октября состоялось с помощью средств удаленной связи. Синодалы имели суждение относительно проведения Архиерейского Собора Русской Церкви с 15 по 18 ноября 2021 года.

В связи с этим, Синод постановил, что из-за сложной эпидемической обстановкой проведение Архиерейского Собора РПЦ нужно перенести на май 2022 года, определив датами его заседаний 26-29 мая 2022 года.
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