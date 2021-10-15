Проблема наркопроизводства по-прежнему остро стоит в Афганистане, и новым властям этой страны будет непросто отказаться от доходов от такой деятельности, считает президент РФ Владимир Путин.

«По-прежнему крайне остро стоит проблема производства в Афганистане и контрабанды оттуда наркотиков. Афганистан остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире. Несмотря на обещание бороться с наркопроизводством, в реальности талибам, не знаю, удастся ли, хотят они этим заниматься, не хотят... Когда они были в прежней итерации во власти, в принципе, они это делали и делали успешно. Но сегодня будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более, в условиях кризисной ситуации в экономике», - сказал Путин, выступая на саммите СНГ, передает Интерфакс.

Как сообщал ForUm, в России ожидают участие представительной делегации движения талибов в заседании московского формата переговоров по Афганистану на следующей неделе.