также в разделеМир
Во Франции невакцинированным придется платить за COVID-тесты
В Британии депутата на встрече с избирателями ударили ножом. Он умер 3
США вернулись в Совет ООН по правам человека, из которого вышли при Трампе 13
В Италии начались протесты против «зеленых пропусков» 9
Десятки человек погибли при взрыве шиитской мечети в афганском Кандагаре 8
На Ла-Пальме эвакуировали сотни человек из-за извержения вулкана 9
Байден подписал временное повышение потолка госдолга, предотвратив дефолт 19
В РФ попросили врачей-пенсионеров вернуться к работе 21
Билла Клинтона госпитализировали в США 13
«Свободу Мише!» В Тбилиси тысячи людей требовали освобождения Саакашвили 58
В РФ на следующей неделе ждут делегацию талибов 29
Под президентом Чили зашаталось кресло после публикации Pandora Papers 10
ВОЗ запускает новую группу по изучению происхождения коронавируса 12
Путин: РФ не хочет полностью отказываться от доллара 17
В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на оппозиционные Telegram-каналы 50
В Норвегии мужчина застрелил из лука 5 человек 25
Путин: Нобелевская премия «не спасет» Муратова 48
Выплаты хакерам-вымогателям в мире превысили $400 млн в 2020 году 10

Проблема наркопроизводства по-прежнему остро стоит в Афганистане, и новым властям этой страны будет непросто отказаться от доходов от такой деятельности, считает президент РФ Владимир Путин.

«По-прежнему крайне остро стоит проблема производства в Афганистане и контрабанды оттуда наркотиков. Афганистан остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире. Несмотря на обещание бороться с наркопроизводством, в реальности талибам, не знаю, удастся ли, хотят они этим заниматься, не хотят... Когда они были в прежней итерации во власти, в принципе, они это делали и делали успешно. Но сегодня будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более, в условиях кризисной ситуации в экономике», - сказал Путин, выступая на саммите СНГ, передает Интерфакс.

Как сообщал ForUm, в России ожидают участие представительной делегации движения талибов в заседании московского формата переговоров по Афганистану на следующей неделе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2868 грн.
13
Теги