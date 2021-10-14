также в разделеМир
Под президентом Чили зашаталось кресло после публикации Pandora Papers 8
ВОЗ запускает новую группу по изучению происхождения коронавируса 11
Путин: РФ не хочет полностью отказываться от доллара 17
В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на оппозиционные Telegram-каналы 50
В Норвегии мужчина застрелил из лука 5 человек 25
Путин: Нобелевская премия «не спасет» Муратова 46
Выплаты хакерам-вымогателям в мире превысили $400 млн в 2020 году 10
Еврокомиссар: ЕС начнет разваливаться, если не отреагирует на решение КС Польши 39
Против РФ и Сирии продлили санкции за применение химоружия 18
В Австрии – новый канцлер 16
Франция ужесточила правила въезда для украинцев 23
СМИ: РФ украла проект вакцины AstraZeneca для разработки «Спутника V» 47
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 16
«Евромайдан» в Польше: Сотни тысяч людей протестуют, опасаясь выхода из ЕС 33
ВОЗ: Вскоре мир преодолеет 60% пути в борьбе с COVID-19 22
Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 84
Малайзия открывает границы для путешествий 18
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП 83

В России ожидают участие представительной делегации движения талибов в заседании московского формата переговоров по Афганистану на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании московского формата», - сказала она на брифинге в четверг, передает Интерфакс.

«Мы рассчитываем, что слова новых кабульских властей об их возможности справиться с ИГИЛ в одиночку, без внешней поддержки, получат практическое воплощение», - подчеркнула Захарова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3862 грн.
9
Теги