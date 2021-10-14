В России ожидают участие представительной делегации движения талибов в заседании московского формата переговоров по Афганистану на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании московского формата», - сказала она на брифинге в четверг, передает Интерфакс.

«Мы рассчитываем, что слова новых кабульских властей об их возможности справиться с ИГИЛ в одиночку, без внешней поддержки, получат практическое воплощение», - подчеркнула Захарова.