Супруга Президента Елена Зеленская поздравила защитниц Украины с их праздником.

«Сегодня мы впервые отмечаем День защитников и защитниц Украины! Издавна все мы привыкли, что роль защитника всегда уверенно выполняют мужчины. Женщинам же достаются роли тех, кого нужно защищать. Ранее вклад женщин в защиту Украины оставался на втором плане. И это, на мой взгляд, несправедливо», - написала она в Facebook.

Зеленская отметила, что только в Вооруженных силах Украины сегодня - более 31 тысяч женщин-военнослужащих.

«Они наравне с мужчинами защищают мир и спокойствие в нашей стране. Время признать это равенство и гордиться тем, что в Украине одинаково почитают как мужчин, так и женщин, которые защищают Родину. Спасибо всем-всем защитникам и защитницам Украины. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения на службе и мира всем нам», - резюмировала супруга Зеленского.

14 октября украинцы отмечают государственный праздник День защитников и защитниц Украины.