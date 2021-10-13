Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита «являются покупатели газа в Европе, европейские компании, именно они могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе». «Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия в таком случае исполнит все свои транзитные договоренности. «Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», - заверил Песков.

Он также отметил, что Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам. «Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», - сказал представитель Кремля. «Что касается технической стороны, то это вопросы к «Газпрому», - добавил он.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для страны важно в любом случае сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году. В Киеве заявили, что хотели бы заключить контракт на транзит газа через Украину немедленно, не дожидаясь 2024 года.