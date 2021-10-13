также в разделеПолитика
СМИ: Европа опасается, что деятельность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызовет коллапс в стране, угрожая безопасности Запада
Черногория обнародовала имена получателей «золотых паспортав», среди них – 6 украинцев
Зеленский подписал закон о совершенствовании предоставления электронных публичных услуг 4
РФ и США договорились возобновить консультации по Донбассу 8
Зеленский приказал посадить Медведчука, думая, что мы забудем о президентских офшорах. Этого не случится 12
Попытка власти по сфальсифицированному обвинению упрятать Медведчука за решетку провалилась 17
Путин заявил, что в Украине воруют предназначенный для Европы газ 16
Украинцы создали петицию, в которой просят Зеленского и ОБСЕ остановить войну на Донбассе 27
Путин: Наращивать транзит через Украину опасно – ее ГТС может «лопнуть совсем» 15
Стефанчук сказал, когда Рада изберет первого вице-спикера 10
Медведчук в суде: Власть называет госизменой все, что ей не нравится. Это абсурд 40
Верещук заявила, что может возглавить Минобороны 45
У Зеленского утверждают: газа для населения достаточно 85
Куракин: Медведчука хотят посадить, потому что большинство избирателей Зеленского уходит к ОПЗЖ 131
Медведчук: По сути, сегодня меня пытаются обвинить в том, что в 2014 году я спас энергетическую систему страны 78
Виктор Медведчук: Власть пытается сделать из судебной системы карманную 14
Зеленский анонсирует большую программу энергосбережения в Украине 120
Медведчук: Цель власти – поместить меня под арест 32

Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита «являются покупатели газа в Европе, европейские компании, именно они могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе». «Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия в таком случае исполнит все свои транзитные договоренности. «Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», - заверил Песков.

Он также отметил, что Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам. «Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», - сказал представитель Кремля. «Что касается технической стороны, то это вопросы к «Газпрому», - добавил он.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для страны важно в любом случае сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году. В Киеве заявили, что хотели бы заключить контракт на транзит газа через Украину немедленно, не дожидаясь 2024 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги