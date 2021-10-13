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Отделения столичных больниц, принимающих больных COVID-19, заполнены почти на 47%, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом стремительно ухудшается. Сегодня отделения столичных больниц, принимающих больных COVID-19, заполнены почти на 47 процентов. Ежедневно одна из опорных больниц – Александровская, принимает более 50 новых пациентов. В целом в городе госпитализируют уже более 300 больных в сутки. Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что на стационарном лечении в Киеве с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1837 пациентов. 1297 из них – в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов – на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1512 больных.

«Также инфекционисты подчеркивают, что более 95 процентов людей, которые попадают в больницу с коронавирусом – не привиты. К тому же, у невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни», - отметил Кличко.

Он также обнародовал видеокомментарий врача-инфекциониста Александровской больницы Виктора Авранчука, который работает с больными коронавирусом.

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 978 больных коронавирусом. Умерли 19 человек.
ForUm

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